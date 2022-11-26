Ситуація вже набагато краще: Кличко анонсував повернення графіків відключень світла

Без електропостачання залишаються 25% мешканців Києва, проте в місті вже є вода та майже скрізь - теплопостачання. Вже в неділю в столиці можуть повернути графіки планових відключень світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Києва Віталія Кличка в ефірі телеканалу " Київ ".

"Майже всі будинки Києва з теплопостачанням, найближчим часом ця цифра буде повною. Зараз 25% мешканців Києва знаходяться без електропостачання. Я сподіваюся, що завтра ми зможемо вийти на планові графіки відключення", - сказав мер.

За його словами, вода є у всьому місті. "Ситуація вже набагато краще", - додав він.