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Ситуація вже набагато краще: Кличко анонсував повернення графіків відключень світла

Фото: мер Києва Віталій Кличко (twitter.com/Vitaliy_Klychko)
Автор: Олександр Білоус

Без електропостачання залишаються 25% мешканців Києва, проте в місті вже є вода та майже скрізь - теплопостачання. Вже в неділю в столиці можуть повернути графіки планових відключень світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Києва Віталія Кличка в ефірі телеканалу "Київ".

"Майже всі будинки Києва з теплопостачанням, найближчим часом ця цифра буде повною. Зараз 25% мешканців Києва знаходяться без електропостачання. Я сподіваюся, що завтра ми зможемо вийти на планові графіки відключення", - сказав мер.

За його словами, вода є у всьому місті. "Ситуація вже набагато краще", - додав він.

Нагадаємо, у Києві на ранок 26 листопада без світла залишалися ще 130 тисяч жителів. Воду подали всім споживачам, а от запуск теплопостачання тривав.

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КиївВіталий Кличко