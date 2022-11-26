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Ситуация уже гораздо лучше: Кличко анонсировал возврат графиков отключений света

Фото: мэр Киева Виталий Кличко (twitter.com/Vitaliy_Klychko)
Автор: Александр Белоус

Без электроснабжения остаются 25% жителей Киева, однако в городе уже есть вода и почти везде – теплоснабжение. Уже в воскресенье столицы могут вернуть графики плановых отключений света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Киева Виталия Кличко в эфире телеканала "Киев".

"Почти все дома Киева с теплоснабжением, в ближайшее время эта цифра будет полной. Сейчас 25% жителей Киева находятся без электроснабжения. Я надеюсь, что завтра мы сможем выйти на плановые графики отключения", - сказал мэр.

По его словам, вода есть во всем городе. "Ситуация уже гораздо лучше", - добавил он.

Напомним, в Киеве утром 26 ноября без света оставались еще 130 тысяч жителей. Воду подали всем потребителям, а запуск теплоснабжения продолжался.

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КиевВиталий Кличко