Ситуація важка. Синєгубов розповів про обстановку на окупованій частині Харківської області

В окупації наразі перебуває 29 населених пунктів Харківської області. Ситуація там вкрай важка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова в ефірі національного телемарафону.
"У нас тимчасово окупованими залишаються 29 населених пунктів, жодного зв’язку з ними немає", - йдеться у заяві.
Синєгубов додав, що з цими територіями немає жодного сполучення. За його словами, людей там залишилося мало, але там вони є.
"Ми не маємо змоги довести туди гуманітарну допомогу. Люди фактично рік вже без електроенергії", - пояснив глава області.
Очільник ОВА додав, що ситуація на тих територіях вкрай важка.
Нагадаємо, що минулої доби ворог обстріляв щонайменше 20 прикордонних населених пунктів в Чугуївському, Куп'янському та Харківському районах області. У Куп'янську є поранений.
На звільнених від російських окупантів територіях Харківської області без електроенергії залишаються 35 тисяч абонентів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.