Ситуація важка. Синєгубов розповів про обстановку на окупованій частині Харківської області

"У нас тимчасово окупованими залишаються 29 населених пунктів, жодного зв’язку з ними немає", - йдеться у заяві.

Синєгубов додав, що з цими територіями немає жодного сполучення. За його словами, людей там залишилося мало, але там вони є.

"Ми не маємо змоги довести туди гуманітарну допомогу. Люди фактично рік вже без електроенергії", - пояснив глава області.

Очільник ОВА додав, що ситуація на тих територіях вкрай важка.