Ситуация тяжелая. Синегубов рассказал об обстановке на оккупированной части Харьковской области

В оккупации находится 29 населенных пунктов Харьковской области. Ситуация там очень тяжелая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова в эфире национального телемарафона.

"У нас временно оккупированными остаются 29 населенных пунктов, никакой связи с ними нет", - говорится в заявлении.

Синегубов добавил, что с этими территориями нет никакого сообщения. По его словам, людей там осталось мало, но там они есть.

"У нас нет возможности довести туда гуманитарную помощь. Люди фактически год уже без электроэнергии", - пояснил глава области.

Глава ОВА добавил, что ситуация на тех территориях крайне тяжелая.