Ситуація важка. В Києві діють аварійні відключення світла

У Києві продовжують діяти аварійні вимкнення світла. Їхня тривалість неможливо регламентувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА.

"Ситуація в Києві з енергопостачанням залишається важкою. Головною проблемою є не генерація, а доставка живлення споживачам. Саме через зруйновані мережі та вузли більшість киян не можуть отримати світло у свої домівки. Тому досі діють тільки аварійні відключення електроенергії, тривалість яких не можливо регламентувати", - розповів начальник КМВА Сергій Попко. За його словами, енергетики, ремонті бригади, комунальні служби працюють цілодобово аби відновити пошкоджену енергосистему. "Потрібен час", - констатував він.