Ситуація на валютному ринку змінилася: попит на долари зростає

"Незначне збільшення попиту на іноземну валюту з боку клієнтів банків на фоні помірного скорочення її пропозиції обумовило близьке до збалансованого сальдо операцій на міжбанківському ринку за клієнтськими угодами", - написав він.

При цьому, чистий продаж іноземної валюти Національним банком на ринку минулого тижня збільшився до 394 млн доларів (порівняно з 214 млн доларів за тиждень до цього), зазначив Данилишин.

Загалом, за 10 місяців 2022 року чисті інтервенції з продажу іноземної валюти становили понад 20,2 млрд доларів. "Це було ключовим фактором скорочення міжнародних резервів України, які станом на 1 листопада 2022 року становили 25,2 млрд доларів (+5,5% за місяць та -18,4% з початку року)", - повідомив Данилишин.

Їх збільшення у жовтні завдячує передусім надходженням фінансової допомоги від міжнародних партнерів: 2 млрд доларів - від Європейського Союзу, 1,3 млрд доларів - від МВФ, 0,5 млрд доларів - від Світового банку, а також 0,4 млрд доларів - від розміщення ОВДП в іноземній валюті, додав голова Ради НБУ.