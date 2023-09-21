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Ситуація на валютному ринку ускладнилася: чистий попит на долари зріс у п’ять разів

Україна, Четвер 21 вересня 2023 11:16
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Ситуація на валютному ринку ускладнилася: чистий попит на долари зріс у п’ять разів Фото: ситуація на валютному ринку України ускладнилася (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

На міжбанківському валютному ринку минулого тижня зріс попит на валюту. НБУ продав рекордний з початку року обсяг доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію члена Ради Національного банку України (НБУ) Богдана Данилишина у Facebook.

"Суттєве зростання попиту на іноземну валюту з боку клієнтів банків на тлі скорочення її пропозиції призвело до 5-разового збільшення порівняно із позаминулим тижнем чистого попиту на валюту на міжбанківському ринку", - написав він.

За його словами, це, у свою чергу, обумовило потребу у збільшенні чистого продажу Національним банком іноземної валюти з метою збалансування ринку до 873 млн доларів (порівняно із 302 млн доларів).

Всього з початку року чистий продаж іноземної валюти НБУ становив майже 18 млрд доларів, додав Данилишин.

Міжбанк

З початком війни в Україні діють жорсткі валютні обмеження та фіксований курс гривні до долара. Безготівковий ринок балансується за рахунок продажу валюти Нацбанком за курсом, близьким до офіційного - 36,9333 гривень за долар (36,5686 гривень плюс 1%).

Минулого тижня (11-15 вересня) НБУ продав на міжбанку рекордний з початку року обсяг валюти - 873 млн доларів. З початку 2023 року НБУ вже продав на міжбанку 17,8 млрд доларів. Однак ці витрати компенсуються за рахунок міжнародної допомоги.

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