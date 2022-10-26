Ситуація на валютному ринку в Україні: пропозиція доларів зростає

Збільшення пропозиції валюти з боку клієнтів банків на тлі сталого попиту на неї обумовило скорочення минулого тижня обсягів чистої купівлі валюти на міжбанківському валютному ринку клієнтами банків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови Ради Національного банку України (НБУ) Богдана Данилишина у Facebook.
"Це дозволило дещо зменшити обсяг чистого продажу Національним банком іноземної валюти на міжбанківському ринку, який, втім, продовжує перевищувати 0,5 млрд доларів на тиждень", - написав він.
За його словами, потреба у значних валютних інтервенціях регулятора створює тиск на міжнародні резерви України, які за результатами вересня скоротилися на 5,9% до 23,9 млрд доларів, що відповідає фінансування 3,7 місяця майбутнього імпорту.
Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) протягом тижня з 17 по 21 жовтня 2022 року продав на міжбанківському валютному ринку 569 млн доларів, зменшивши обсяг в порівнянні з попереднім тижнем (605 млн доларів).
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