Ситуация на валютном рынке в Украине: предложение долларов растет

Увеличение предложения валюты со стороны клиентов банков на фоне устойчивого спроса на нее обусловило сокращение на прошлой неделе объемов чистой покупки валюты на межбанковском валютном рынке клиентами банков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдана Данилишина в Facebook .

"Это позволило несколько уменьшить объем чистых продаж Национальным банком иностранной валюты на межбанковском рынке, который, впрочем, продолжает превышать 0,5 млрд долларов в неделю", - написал он.

По его словам, потребность в значительных валютных интервенциях регулятора создает давление на международные резервы Украины, которые по результатам сентября сократились на 5,9% до 23,9 млрд долларов, что соответствует финансированию 3,7 месяца будущего импорта.