Ситуація на валютному ринку України: продовжує домінувати попит

"Так, минулого тижня обсяг чистого продажу іноземної валюти Національним банком на МВРУ становив 441 млн доларів, а з початку року - понад 23 млрд доларів", - написав він.

За його словами, збільшенню попиту на іноземну валюту сприяє розширення дефіциту зовнішньої торгівлі. Так, незважаючи на профіцит поточний рахунок платіжного балансу, який за десять місяців 2022 року становив майже 8 млрд доларів, дефіцит зовнішньої торгівля як товарами, так і послугами у жовтні продовжував зростати, перевищивши за січень-жовтень 2022 року 10 млрд доларів за торгівлею товарами та 7 млрд доларів за торгівлею послугами.

"Натомість суттєву підтримку платіжному балансу продовжують забезпечувати стійкі надходження з оплати праці українців за кордоном (11,8 млрд доларів за 10 місяців 2022 року) та надходження міжнародної допомоги до сектору загальнодержавного управління (11,7 млрд доларів за 10 місяців 2022 року)", - додав Данилишин.