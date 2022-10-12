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Ситуація на валютному ринку в Україні: попит на долари падає

Фото: попит на валюту зменшується (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Скорочення обсягу купівлі валюти клієнтами банків минулого тижня на тлі сталої пропозиції іноземної валюти обумовило скорочення чистого попиту на валюту на міжбанківському валютному ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови Ради Національного банку України (НБУ) Богдана Данилишина у Facebook.

"Це, у свою чергу, дозволило скоротити обсяг чистого продажу іноземної валюти Національним банком на МВРУ з 862 млн до 608,5 млн доларів за минулий тиждень", - додав він.

Разом з тим, з огляду на збільшення чистого продажу іноземної валюти Національним банком у вересні (до 2,7 млрд доларів), міжнародні резерви України минулого місяця скоротилися на 5,9% до 23,9 млрд доларів, зазначив Данилишин.

Натомість підтримку міжнародним резервам у вересні забезпечували надходження коштів міжнародної допомоги, що суттєво перевищували виплати за зовнішнім боргом. Так, упродовж вересня надходження валюти на рахунки уряду становили 2 млрд доларів, з яких 1,5 млрд доларів надійшли через трастовий фонд Світового банку від Сполучених Штатів Америки, 0,5 млрд доларів США - від Європейського Союзу, 51,7 млн доларів - від розміщення внутрішніх державних облігацій, номінованих у валюті, повідомив голова Ради НБУ.

Нагадаємо, НБУ протягом тижня з 3 по 7 жовтня 2022 року продав на міжбанківському валютному ринку 608,54 млн доларів.

Нагадаємо, протягом вересня 2022 року міжнародні резерви України скоротилися на 5,9% до 23 929,60 млн доларів. З початку року резерви впали на 22,7% (на 7 011,35 млн доларів).

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