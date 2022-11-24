Ситуація на валютному ринку України покращилася: пропозиція доларів зростає

"Це обумовило скорочення другий тиждень поспіль обсягу чистого продажу іноземної валюти Національним банком на ринку до 166 млн доларів (порівняно з 295 млн доларів за тиждень до цього)", - зазначив він.

Данилишин повідомив, що підтримку платіжному балансу України продовжує забезпечувати надходження міжнародної фінансової допомоги. Так, на цьому тижні Україна отримала другий транш на суму 2,5 млрд євро в рамках поточної програми макрофінансової допомоги ЄС. Загальне заплановане фінансування за даною програмою становить 5 млрд євро.

Окрім того, 18 листопада урядом було прийнято рішення про залучення гранту на бюджетну підтримку від Цільового фонду багатьох донорів у розмірі 4,5 млрд доларів як третього додаткового фінансування для проекту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні", додав член Ради НБУ.