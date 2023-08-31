UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ситуація на валютному ринку: пропозиція доларів суттєво скоротилася

Фото: пропозиція доларів скоротилися (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

На міжбанківському валютному ринку минулого тижня падали як попит, так і пропозиція доларів. НБУ збільшив інтервенції для підтримання балансу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію члена Ради Національного банку України (НБУ) Богдана Данилишина у Facebook.

"Суттєве скорочення пропозиції іноземної валюти з боку клієнтів банків, навіть попри зниження попиту на неї, обумовило збільшення чистого попиту на іноземну валюту на МВРУ", - написав він.

Відповідно чистий продаж іноземної валюти Національним банком з метою збалансування ринку збільшився минулого тижня до 589 млн доларів (порівняно із 406 млн доларів тижнем раніше), додав Данилишин.

Міжбанк

З початком війни в Україні діють жорсткі валютні обмеження та фіксований курс гривні до долара. Безготівковий ринок балансується за рахунок продажу валюти Нацбанком за курсом, близьким до офіційного - 36,9333 гривень за долар (36,5686 гривень плюс 1%).

З початку 2023 року НБУ вже продав на міжбанку 16 млрд доларів. Однак ці витрати компенсуються за рахунок міжнародної допомоги.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долараНаціональний банк України