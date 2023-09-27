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Ситуація на валютному ринку: попит суттєво перевищує пропозицію

Україна, Середа 27 вересня 2023 14:01
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Ситуація на валютному ринку: попит суттєво перевищує пропозицію Фото: попит на долари перевищує пропозицію (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

На міжбанківському валютному ринку минулого тижня зберігався високий попит на валюту. НБУ знов продав більше 800 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію члена Ради Національного банку України (НБУ) Богдана Данилишина у Facebook.

"Незважаючи на певне скорочення попиту на іноземну валюту з боку клієнтів банків, він продовжує суттєво перевищувати її пропозицію на міжбанківському ринку", - написав він.

За його словами, це обумовлює потребу у збереженні значних обсягів чистого продажу Національним банком іноземної валюти з метою збалансування ринку, які минулого тижня становили 823,5 млн доларів (порівняно із 873 млн доларів тижнем раніше).

Всього з початку року чистий продаж іноземної валюти НБУ становив 18,6 млрд доларів, додав Данилишин.

Міжбанк

З початком війни в Україні діють жорсткі валютні обмеження та фіксований курс гривні до долара. Безготівковий ринок балансується за рахунок продажу валюти Нацбанком за курсом, близьким до офіційного - 36,9333 гривень за долар (36,5686 гривень плюс 1%).

Минулого тижня (18-22 вересня) НБУ продав на міжбанку 823 млн доларів, що суттєво більше, ніж в середньому у 2023 році (490 млн доларів на тиждень). З початку 2023 року НБУ вже продав на міжбанку 18,65 млрд доларів. Однак ці витрати компенсуються за рахунок міжнародної допомоги.

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