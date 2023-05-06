Ситуація на валютному ринку покращилася: НБУ скоротив продаж доларів із резервів на 40%

Таким чином, центробанк скоротив продаж валюти на 41,4% порівняно з минулим тижнем, коли він продав 442,05 млн доларів.

Всього з початку року НБУ купив на міжбанку 80,85 млн доларів і продав 8 892,17 млн доларів. Негативне сальдо інтервенцій становило 8 811,32 млн доларів.

Поки що в НБУ не бачать причин міняти офіційний курс 36,6 гривень, за яким центробанк купує та продає валюту на міжбанку.