Ситуація на валютному ринку покращилася: НБУ скоротив продаж доларів із резервів на 20%

Національний банк України (НБУ) протягом тижня з 24 по 28 квітня 2023 року купив на міжбанківському валютному ринку 2,68 млн доларів і продав 444,74 млн доларів. Негативне сальдо становило 442,05 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ .

Таким чином, центробанк скоротив продаж валюти на 21% порівняно з минулим тижнем, коли він продав 560,07 млн доларів.

Всього з початку року НБУ купив на міжбанку 64,98 млн доларів і продав 8 617,47 млн доларів. Негативне сальдо інтервенцій становило 8 552,48 млн доларів.

У тому числі за квітень НБУ продала 1 370,38 млн доларів, що на 17,9% менше, ніж у березні (1 669,0 млн доларів).

Поки що в НБУ не бачать причин міняти офіційний курс 36,6 гривень, за яким центробанк купує та продає валюту на міжбанку.