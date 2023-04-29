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Ситуация на валютном рынке улучшилась: НБУ сократил продажу долларов из резервов на 20%

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Украина, Суббота 29 апреля 2023 08:20
Ситуация на валютном рынке улучшилась: НБУ сократил продажу долларов из резервов на 20% Фото: НБУ сократил продажу валюты (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели с 24 по 28 апреля 2023 года купил на межбанковском валютном рынке 2,68 млн долларов и продал 444,74 млн долларов. Негативное сальдо составило 442,05 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

Таким образом, центробанк сократил продажу валюты на 21% по сравнению с прошлой неделей, когда он продал 560,07 млн долларов.

Всего с начала года НБУ купил на межбанке 64,98 млн долларов и продал 8 617,47 млн долларов. Отрицательное сальдо интервенций составило 8 552,48 млн долларов.

В том числе за апрель НБУ продала 1 370,38 млн долларов, что на 17,9% меньше, чем в марте (1 669,0 млн долларов).

Ситуация на валютном рынке улучшилась: НБУ сократил продажу долларов из резервов на 20%

Пока в НБУ не видят причин менять официальный курс 36,6 гривен, по которому центробанк покупает и продает валюту на межбанке.

Напомним, украинские власти в письме о намерениях руководству МВФ (Меморандуме) обязались до конца июня 2023 года подготовить стратегию перехода к более гибкому обменному курсу.

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