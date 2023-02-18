UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ситуація на валютному ринку покращилася: НБУ скоротив продаж із резервів

Фото: НБУ скоротив продаж валюти (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) протягом тижня з 13 по 17 лютого 2023 року купив на міжбанківському валютному ринку 4,90 млн доларів і продав 660,63 млн доларів. Негативне сальдо інтервенцій склало 655,73 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ .

Таким чином, центробанк скоротив продаж валюти порівняно з минулим тижнем, коли він продав 671,55 млн доларів.

Всього з початку року НБУ купив на міжбанку 42,65 млн доларів і продав 4 853,63 млн доларів. Негативне сальдо інтервенцій становило 4 810,98 млн доларів.

Нагадаємо, заступник голови НБУ Юрій Гелетій заявив, що валютний ринок "залишається стійким, навіть незважаючи на зростання інтервенцій, яке відбулося у грудні і спостерігається в січні".

З його слів, збільшення інтервенцій повністю компенсується отриманням міжнародної допомоги.

Тому в НБУ не вбачають причин змінювати офіційний курс 36,6 гривень, за яким центробанк купує та продає валюту на міжбанку.

Зазначимо, НБУ за грудень 2022 року збільшив продаж валюти з резервів удвічі до 3,16 млрд доларів. Усього за 2022 рік НБУ продав 24,95 млрд доларів. Цей обсяг є рекордним і непорівнянним з попередніми роками.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк УкраїниВалютный ринок