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Ситуація на валютному ринку покращилася: НБУ скоротив продаж із резервів

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Україна, Субота 18 лютого 2023 08:22
Ситуація на валютному ринку покращилася: НБУ скоротив продаж із резервів Фото: НБУ скоротив продаж валюти (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) протягом тижня з 13 по 17 лютого 2023 року купив на міжбанківському валютному ринку 4,90 млн доларів і продав 660,63 млн доларів. Негативне сальдо інтервенцій склало 655,73 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ .

Таким чином, центробанк скоротив продаж валюти порівняно з минулим тижнем, коли він продав 671,55 млн доларів.

Всього з початку року НБУ купив на міжбанку 42,65 млн доларів і продав 4 853,63 млн доларів. Негативне сальдо інтервенцій становило 4 810,98 млн доларів.

Ситуація на валютному ринку покращилася: НБУ скоротив продаж із резервів

Нагадаємо, заступник голови НБУ Юрій Гелетій заявив, що валютний ринок "залишається стійким, навіть незважаючи на зростання інтервенцій, яке відбулося у грудні і спостерігається в січні".

З його слів, збільшення інтервенцій повністю компенсується отриманням міжнародної допомоги.

Тому в НБУ не вбачають причин змінювати офіційний курс 36,6 гривень, за яким центробанк купує та продає валюту на міжбанку.

Зазначимо, НБУ за грудень 2022 року збільшив продаж валюти з резервів удвічі до 3,16 млрд доларів. Усього за 2022 рік НБУ продав 24,95 млрд доларів. Цей обсяг є рекордним і непорівнянним з попередніми роками.

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