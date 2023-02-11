Ситуація на валютному ринку покращилася: НБУ скоротив продаж доларів із резервів

Національний банк України (НБУ) протягом тижня з 6 по 10 лютого 2023 року купив на міжбанківському валютному ринку 7,70 млн доларів і продав 679,25 млн доларів. Негативне сальдо інтервенцій становило 671,55 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ .

Таким чином, центробанк скоротив продаж валюти порівняно з минулим тижнем, коли він продав 777,52 млн доларів.

Всього з початку року НБУ купив на міжбанку 37,75 млн доларів і продав 4 193,00 млн доларів. Негативне сальдо інтервенцій становило 4 155,25 млн доларів.

Нагадаємо, заступник голови НБУ Юрій Гелетій заявив, що валютний ринок "залишається стійким, навіть незважаючи на зростання інтервенцій, яке відбулося у грудні і спостерігається в січні".

З його слів, збільшення інтервенцій повністю компенсується отриманням міжнародної допомоги.

Тому в НБУ не вбачають причин змінювати офіційний курс 36,6 гривень, за яким центробанк купує та продає валюту на міжбанку.