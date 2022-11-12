Ситуація на валютному ринку покращилася: НБУ скоротив продаж доларів

Національний банк України (НБУ) протягом тижня з 7 по 11 листопада 2022 року купив на міжбанківському валютному ринку 31,54 млн. доларів і продав 326,49 млн. доларів. Негативне сальдо інтервенцій становило 294,95 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ .

З початку року НБУ купив на міжбанку 3 210,75 млн. доларів і 110,97 млн. євро. При цьому НБУ продав 22 244,80 млн. доларів і 1 789,11 млн. євро.

Зазначимо, 21 липня НБУ вперше з початку війни підвищив курс долара до гривні на 25% із 29,25 до 36,57 грн/долар. За цим курсом НБУ купує та продає валюту на міжбанку. У НБУ не планують змінювати фіксований курс найближчим часом. Голова Національного банку України Андрій Пишний вважає фіксований курс на рівні 36,6 гривень за долар за адекватну ситуацію.

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