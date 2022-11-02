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Ситуація на валютному ринку покращилась: пропозиція доларів зростає

Фото: пропозиція доларі зростає (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Збільшення пропозиції іноземної валюти з боку клієнтів банків на фоні скорочення попиту на неї обумовило позитивне сальдо операцій на міжбанківському ринку за клієнтськими угодами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови Ради Національного банку України (НБУ) Богдана Данилишина у Facebook.

"Продаж іноземної валюти Національним банком на ринку минулого тижня становив 228 млн доларів, що понад як удвічі менше, ніж за тиждень до цього", - написав він.

За його словами, про збалансований вплив зовнішньоекономічних операцій резидентів України із рештою світу на курс гривні свідчить також динаміка платіжного балансу України у січні-вересні 2022 року.

Зокрема, поточний рахунок платіжного балансу за дев’ять місяців 2022 року був зведений із профіцитом понад 8,5 млрд доларів (за відповідний період 2021 року був від’ємним на рівні -1,5 млрд доларів).

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) протягом тижня з 24 по 28 жовтня 2022 року купив на міжбанківському валютному ринку 13,50 млн доларів і продав 227,59 млн доларів.

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