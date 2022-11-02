Ситуация на валютном рынке улучшилась: предложение долларов растет

Увеличение предложения иностранной валюты со стороны клиентов банков на фоне сокращения спроса на нее обусловило положительное сальдо сделок на межбанковском рынке по клиентским соглашениям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдана Данилишина в Facebook .

"Продажа иностранной валюты Национальным банком на рынке на прошлой неделе составила 228 млн долларов, что более чем вдвое меньше, чем за неделю до этого", - написал он.

По его словам, о сбалансированном влиянии внешнеэкономических операций резидентов Украины с остальным миром на курс гривны свидетельствует также динамика платежного баланса Украины в январе-сентябре 2022 года.

В частности, текущий счет платежного баланса за девять месяцев 2022 года был сведен с профицитом более 8,5 млрд. долларов (за соответствующий период 2021 года был отрицательным на уровне -1,5 млрд. долларов).