Ситуація на валютному ринку погіршується: НБУ збільшив продаж доларів із резервів 2 рази

Таким чином, центробанк збільшив продаж валюти вдвічі порівняно з минулим тижнем, коли він продав 125,34 млн доларів.

Всього з початку року НБУ купив на міжбанку 62,30 млн доларів і продав 7 612,67 млн доларів. Негативне сальдо інтервенцій становило 7 550,37 млн доларів.

Зазначимо, НБУ у березні скоротив продаж валюти на міжбанку на 31,3% порівняно з лютим до 1 669,0 млн. доларів.

Поки що в НБУ не бачать причин міняти офіційний курс 36,6 гривень, за яким центробанк купує та продає валюту на міжбанку.