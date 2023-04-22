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Ситуація на валютному ринку погіршилася: НБУ збільшив продаж доларів із резервів 2,3 раза

Фото: НБУ збільшив продаж валюти (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) протягом тижня з 17 по 21 квітня 2023 року продав на міжбанківському валютному ринку 560,07 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.

Таким чином, центробанк збільшив продаж валюти у 2,3 рази порівняно з минулим тижнем, коли він продав 242,92 млн доларів.

Всього з початку року НБУ купив на міжбанку 62,30 млн доларів і продав 8 172,73 млн доларів. Негативне сальдо інтервенцій становило 8 110,43 млн доларів.

Зазначимо, НБУ у березні скоротив продаж валюти на міжбанку на 31,3% порівняно з лютим до 1 669,0 млн доларів.

Поки що в НБУ не бачать причин міняти офіційний курс 36,6 гривень, за яким центробанк купує та продає валюту на міжбанку.

Нагадаємо, українська влада в листі про наміри керівництву МВФ (Меморандуму) зобов'язалася до кінця червня 2023 року підготувати стратегію переходу до гнучкішого обмінного курсу.

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