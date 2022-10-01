Ситуація на валютному ринку погіршилася: НБУ збільшив продаж доларів
Національний банк України (НБУ) протягом тижня з 26 по 30 вересня 2022 року купив на міжбанківському валютному ринку 5,40 млн доларів і продав 867,43 млн доларів. Негативне сальдо інтервенцій склало 862,03 млн доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ .
Таким чином, центробанк збільшив продаж валюти порівняно з минулим тижнем, коли НБУ продав 737,78 млн доларів.
З початку року НБУ купив на міжбанку 3 126,71 млн доларів і 110,97 млн євро. При цьому НБУ продав 19 475,15 млн доларів і 1 789,11 млн євро.
Негативне сальдо інтервенцій склало 16 348,44 млн доларів і 1 678,14 млн євро.
Зазначимо, 21 липня НБУ вперше з початку війни підвищив курс долара до гривні на 25% із 29,25 до 36,57 грн/долар. За цим курсом НБУ купує та продає валюту на міжбанку.
У НБУ не планують змінювати фіксований курс найближчим часом.
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