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Ситуация на валютном рынке: спрос превышает предложение

Новина українською → Украина, Четверг 06 мая 2021 12:47
Ситуация на валютном рынке: спрос превышает предложение Фото: предприятия покупают доллары, население продает (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

На минувшей неделе на межбанковском валютном рынке наблюдалось преобладание спроса на иностранную валюту со стороны клиентов банков над предложением. Избыточный спрос был удовлетворен с помощью операций банков с валютной позиции.

Об этом написал глава Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин на своей странице в Facebook.

Как отметил Данилишин, банки имели возможность компенсировать чистую продажу иностранной валюты на межбанковском рынке за счет чистой покупки наличной иностранной валюты у населения.

В результате обменный курс гривны к доллару США на межбанковском рынке укреплялся вторую неделю подряд (на 0,6% за неделю, с начала апреля - на 0,3%).

"Национальный банк четвертую неделю подряд удерживался от проведения операций на валютном рынке ввиду отсутствия чрезмерного давления на обменный курс гривны. Сальдо валютных интервенций НБУ с начала года остается на уровне +220,5 млн долларов", - добавил он

Напомним, население Украины в апреле 2021 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 2245,5 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 1699,6 млн долларов. Чистая продажа валюты составила 545,9 млн долларов.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины (НБУ) в течение апреля 2021 года продал на межбанковском валютном рынке 50 млн долларов. При этом он не покупал на межбанке валюту.

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