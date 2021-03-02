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Ситуация на валютном рынке: спрос превышает предложение

Новина українською → Вторник 02 марта 2021 13:02
Ситуация на валютном рынке: спрос превышает предложение Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

На межбанковском рынке обменный курс гривны в течение прошлой недели находился в боковом тренде. Курс не превышал уровень 28 гривен за 1 доллар.

Об этом написал глава Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин на своей странице в Facebook.

Как отметил Данилишин, незначительное преобладание спроса на иностранную валюту со стороны клиентов банков над ее предложением (в среднем за день на 8 млн долларов) было сформировано главным образом на форвардном сегменте рынка. Однако увеличились продажи физическими лицами иностранной валюты на наличном рынке, что позволило банкам увеличить выкуп валюты в позицию.

По данным главы совета НБУ, объем международных резервов на 1 марта 2021 года составил 28,6 млрд долларов.

"Таким образом, устойчивость фундаментальных тенденций и достаточность резервов Национального банка продолжают поддерживать стабильность обменного курса гривны в рамках режима плавающего курсообразования в соответствии с Основными принципами денежно-кредитной политики на 2021 год", - добавил Данилишин.

Отметим, валютный форвард (currency forward) - валютная операция по договору, условия которого предполагают выполнение операции с поставкой валюты по форвардному договору позже, чем на второй рабочий день после дня заключения договора.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины (НБУ) в течение февраля 2021 года купил на межбанковском валютном рынке 200 млн долларов. При этом он не продавал на межбанке валюту. Таким образом, положительное сальдо составило 200 млн долларов, в то время как в январе - 20 млн долларов.

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