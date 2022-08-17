Ситуация на валютном рынке: спрос на доллары растет

На межбанковском валютном рынке спрос на иностранную валюту со стороны клиентов банков продолжает превышать предложение. На прошлой неделе чистый спрос клиентов банков увеличился на 10% по сравнению с предыдущей неделей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдана Данилишина в Facebook.

Как отметил Данилишин, это определило увеличение продажи иностранной валюты Национальным банком до 522 млн долларов за неделю (по сравнению с 490 млн долларов неделей ранее), хотя чистый объем интервенций НБУ несколько сократился, учитывая покупку Национальным банком на прошлой неделе 93 млн долларов.