ua ru
Ср, 17 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ситуація на валютному ринку: попит на долари зростає

Новость на русском →
Україна, Середа 17 серпня 2022 12:26
Ситуація на валютному ринку: попит на долари зростає Фото: попит на валюту перевищує пропозицію (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

На міжбанківському валютному ринку попит на іноземну валюту з боку клієнтів банків продовжує перевищувати її пропозицію. Минулого тижня чистий попит клієнтів банків збільшився на 10% порівняно із попереднім тижнем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови Ради Національного банку України (НБУ) Богдана Данилишина у Facebook.

Як зазначив Данилишин, це визначало збільшення продажу іноземної валюти Національним банком до 522 млн доларів за тиждень (порівняно із 490 млн доларів тижнем раніше), хоча чистий обсяг інтервенцій НБУ дещо скоротився, зважаючи на придбання Національним банком минулого тижня 93 млн доларів.

Нагадаємо, на минулому тижні дефіцит валюти зберігався. Національний банк України (НБУ) протягом тижня з 8 по 12 серпня 2022 року купив на міжбанківському валютному ринку 93,40 млн доларів і продав 521,69 млн доларів. Негативне сальдо інтервенцій склало 428,29 млн доларів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара
NEWS
ЗСУ знищили ще 200 окупантів і шість танків: названі нові втрати Росії
ЗСУ знищили ще 200 окупантів і шість танків: названі нові втрати Росії
DAILY
Новий прем'єр і жорстка зима: про що говорять політики і до чого готуватися українцям
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Новий прем'єр і жорстка зима: про що говорять політики і до чого готуватися українцям