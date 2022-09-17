Ситуация на валютном рынке: НБУ увеличил продажу долларов

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели с 12 по 16 сентября 2022 года купил на межбанковском валютном рынке 17,50 млн долларов и продал 528,16 млн долларов. Отрицательное сальдо интервенций составило 510,66 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ .

С начала года НБУ купил на межбанке 3 114,21 млн долларов и 110,97 млн евро. При этом НБУ продал 17 862,84 млн долларов и 1 789,11 млн евро.

Таким образом, центробанк увеличил продажу валюты по сравнению с прошлой неделей, когда НБУ продал 474,97 млн долларов.

Отметим, 21 июля НБУ впервые с начала войны повысил курс доллара к гривне на 25% с 29,25 до 36,57 грн/доллар. По этому курсу НБУ покупает и продает валюту на межбанке.

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