Ситуация на валютном рынке: НБУ сократил покупку долларов в два раза

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 29 июня - 2 июля 2021 года купил на межбанковском валютном рынке 26 млн долларов. При этом не продавал валюту на межбанке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте Национального банка Украины ( НБУ ).

НБУ выходит на межбанк с интервенциями пятую неделю подряд после паузы в апреле-мае. При этом положительное сальдо операций сократилось вдвое по сравнению с прошлой неделей, когда оно составляло 48,5 млн долларов.

Всего с начала года НБУ купил на межбанке 973,3 млн долларов и продал 169,5 млн долларов. Сальдо интервенций составило 803,8 млн долларов.