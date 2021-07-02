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Ситуація на валютному ринку: НБУ скоротив покупку доларів в два рази

Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) протягом тижня 29 червня - 2 липня 2021 року купив на міжбанківському валютному ринку 26 млн доларів. При цьому не продавав валюту на міжбанку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті Національного банку України (НБУ).

НБУ виходить на міжбанк з інтервенціями п'ятий тиждень поспіль після паузи в квітні-травні. При цьому позитивне сальдо операцій скоротилося вдвічі в порівнянні з минулим тижнем, коли воно становило 48,5 млн доларів.

Всього з початку року НБУ купив на міжбанку 973,3 млн доларів і продав 169,5 млн доларів. Сальдо інтервенцій склало 803,8 млн доларів.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) протягом червня 2021 року купив на міжбанківському валютному ринку 682,8 млн доларів і продав 99,5 млн доларів. Позитивне сальдо склало 583,3 млн доларів.

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