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Ситуация на валютном рынке: НБУ снова отказался от интервенций на межбанке

Новина українською → Суббота 27 февраля 2021 13:21
Ситуация на валютном рынке: НБУ снова отказался от интервенций на межбанке Фото: Национальный банк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 22-26 февраля 2021 года не покупал валюту на межбанковском валютном рынке. При этом он не выходил на межбанк с интервенциями по продаже долларов.

Об этом сообщаетя на сайте НБУ.

Таким образом, НБУ отказался от валютных интервенций в течении двух недель. До этого в течение двух недель центробанк выкупил 200 млн долларов для сдерживания укрепления гривны.

Всего с начала года НБУ купил на межбанке 240,0 млн долларов и продал 20 млн долларов. Сальдо интервенций составило 220,0 млн долларов.

Ситуация на валютном рынке: НБУ снова отказался от интервенций на межбанке

Как сообщало РБК-Украина, в декабре Национальный банк Украины (НБУ) утвердил обновленную Стратегию валютных интервенций. Документ определяет политику присутствия НБУ на межбанковском валютном рынке в условиях режима инфляционного таргетирования и сохранения гибкого курсообразования.

Напомним, Национальный банк Украины в течение 2020 года купил на межбанковском валютном рынке на 4929,00 млн долларов и продал на 3891,00 млн долларов. За весь год чистая покупка валюты Нацбанком составила 1038,00 млн долларов.

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