Ситуация на валютном рынке: НБУ название причины колебаний курса гривны к доллару

Как отметили в НБУ, также влияли сезонные и временные факторы - это активизация бюджетных выплат в декабре и высокие цены на энергоносители.

"Мы видим, что ситуация на валютном рынке является контролируемой и текущий шок рынок проходит лучше, чем предыдущие. Спрос населения на валюту остается умеренным", - добавили в НБУ.

По данным центробанка, в пятницу, 28 января, спрос на валюту на межбанковском валютном рынке снизился и гривна укрепилась до 28,68 грн/доллар. НБУ в этот день не проводил интервенции на валютном рынке.

Всего в течение 24-27 января НБУ продал 759,5 млн долларов с целью сглаживания чрезмерных колебаний на рынке. С начала года НБУ купил на межбанке 20 млн долларов и продал 1 511,2 млн. долларов. Отрицательное сальдо интервенций составило 1 491,2 млн долларов.

"НБУ и в дальнейшем будет придерживаться принципов гибкого курсообразования. Имеющийся объем валютных резервов позволяет нам продолжать активно действовать на валютном рынке последовательным и предсказуемым способом и нивелировать временные всплески", - говорится в сообщении.