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Ситуация на валютном рынке: население начало покупать доллары

Автор: Александр Белоус

В августе наблюдается преобладание спроса населения на иностранную валюту над предложением. С начала месяца чистая покупка населением иностранной валюты составила 45 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдана Данилишина в Facebook.

Как отметил Данилишин, на минувшей неделе обменный курс гривны к доллару на межбанковском рынке находился под умеренным давлением в сторону укрепления гривны, укрепившись на 0,3% до 26,8 гривен за доллар.

"Этому способствовало преобладание предложения иностранной валюты со стороны клиентов банков над спросом, что концентрировалось на спотовом сегменте рынка (около 30 млн долларов в среднем в день). Это, в свою очередь, позволило банкам увеличить покупку иностранной валюты в позицию, что укрепляет их способность к сбалансированию рыночной конъюнктуры на валютном рынке", - отметил он.

Данилишин напомнил, что чистая покупка иностранной валюты Национальным банком за неделю составила 76,3 млн долларов, что увеличило общее положительное сальдо валютных интервенций с начала 2021 года почти до 1,1 млрд долларов.

Напомним, население Украины в июле 2021 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 2447,2 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 2106,6 млн долларов. Чистая продажа валюты составила 340,6 млн долларов.

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