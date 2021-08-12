Ситуация на валютном рынке: население начало покупать доллары

Как отметил Данилишин, на минувшей неделе обменный курс гривны к доллару на межбанковском рынке находился под умеренным давлением в сторону укрепления гривны, укрепившись на 0,3% до 26,8 гривен за доллар.

"Этому способствовало преобладание предложения иностранной валюты со стороны клиентов банков над спросом, что концентрировалось на спотовом сегменте рынка (около 30 млн долларов в среднем в день). Это, в свою очередь, позволило банкам увеличить покупку иностранной валюты в позицию, что укрепляет их способность к сбалансированию рыночной конъюнктуры на валютном рынке", - отметил он.

Данилишин напомнил, что чистая покупка иностранной валюты Национальным банком за неделю составила 76,3 млн долларов, что увеличило общее положительное сальдо валютных интервенций с начала 2021 года почти до 1,1 млрд долларов.