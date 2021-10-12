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Ситуация на валютном рынке: гривна укрепляется из-за избытка предложения долларов

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Украина, Вторник 12 октября 2021 12:18
Ситуация на валютном рынке: гривна укрепляется из-за избытка предложения долларов Фото: доллара падает из-за избытка предложения валюты (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Обменный курс гривны к доллару на межбанковском рынке на протяжении прошлой недели продолжал укрепляться (на 0,9% за неделю). Этому способствовало существенное преобладание предложения иностранной валюты клиентами банков на условиях спот над спросом на нее в среднем на 65 млн долларов в день).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию председателя Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдана Данилишина в Facebook.

"Это сделало возможным как покупку банками иностранной валюты в позицию, так и проведение Национальным банком интервенций по покупке иностранной валюты для сглаживания колебаний обменного курса гривны на общую сумму 228 млн долларов", - написал он.

Данилишин добавил, что начала года сальдо валютных интервенций НБУ превысило 1,7 млрд долларов, увеличив на соответствующую сумму международные резервы НБУ.

По его данным, как и в сентябре, с начала октября продолжает сохраняться сбалансированность спроса на иностранную валюту по операциям физических лиц. Так, с начала месяца чистая продажа населением наличной иностранной валюты составил 5 млн долларов, что практически компенсировало ее чистую покупку физическими лицами в безналичной форме в объеме 7 млн долларов. С начала года чистая продажа населением иностранной валюты (в наличной и безналичной форме) продолжает оставаться на уровне около 1,8 млрд долларов.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 4-8 октября 2021 года купил на межбанковском валютном рынке 228 млн долларов. НБУ проводил интервенции для сдерживания укрепления курса гривны. Тем не менее, доллар в течение недели упал до минимума с марта 2020 года - до 26,33 гривен.

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