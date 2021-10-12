ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Ситуація на валютному ринку: гривня міцнішає через надлишок пропозиції доларів

Новость на русском →
Україна, Вівторок 12 жовтня 2021 12:18
Ситуація на валютному ринку: гривня міцнішає через надлишок пропозиції доларів Фото: долара падає через надлишок пропозиції валюти (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Обмінний курс гривні до долара на міжбанківському ринку упродовж минулого тижня продовжував зміцнюватися (на 0,9% за тиждень). Цьому сприяло суттєве переважання пропозиції іноземної валюти клієнтами банків на умовах спот над попитом на неї (в середньому на 65 млн доларів на день).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови Ради Національного банку України (НБУ) Богдана Данилишина в Facebook.

"Це уможливило як купівлю банками іноземної валюти в позицію, так і проведення Національним банком інтервенцій з купівлі іноземної валюти для згладжування коливань обмінного курсу гривні на загальну суму 228 млн доларів", - написав він.

Данилишин додав, що з початку року сальдо валютних інтервенцій НБУ перевищило 1,7 млрд доларів, збільшивши на відповідну суму міжнародні резерви НБУ.

За його даними, як і у вересні, з початку жовтня продовжує зберігатися збалансованість попиту на іноземну валюту за операціями фізичних осіб. Так, з початку місяця чистий продаж населенням готівкової іноземної валюти становив 5 млн доларів, що практично компенсувало її чисту купівлю фізичними особами у безготівковій формі в обсязі 7 млн доларів. З початку року чистий продаж населенням іноземної валюти (у готівковій та безготівковій формі) продовжує залишатися на рівні близько 1,8 млрд доларів.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) протягом тижня 4-8 жовтня 2021 року купив на міжбанківському валютному ринку 228 млн доларів. НБУ проводив інтервенції для стримування зміцнення курсу гривні. Тим не менш, долар протягом тижня впав до мінімуму з березня 2020 року - до 26,33 гривень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Курс НБУ Курс гривні
NEWS
Подорожувати стане простіше: Україна та ЄС підписали угоду про відкрите небо
Подорожувати стане простіше: Україна та ЄС підписали угоду про відкрите небо
DAILY
Гаага розсудить. Чи покарає трибунал Росію за захоплення українських моряків
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Гаага розсудить. Чи покарає трибунал Росію за захоплення українських моряків