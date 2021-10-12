Ситуація на валютному ринку: гривня міцнішає через надлишок пропозиції доларів
Обмінний курс гривні до долара на міжбанківському ринку упродовж минулого тижня продовжував зміцнюватися (на 0,9% за тиждень). Цьому сприяло суттєве переважання пропозиції іноземної валюти клієнтами банків на умовах спот над попитом на неї (в середньому на 65 млн доларів на день).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови Ради Національного банку України (НБУ) Богдана Данилишина в Facebook.
"Це уможливило як купівлю банками іноземної валюти в позицію, так і проведення Національним банком інтервенцій з купівлі іноземної валюти для згладжування коливань обмінного курсу гривні на загальну суму 228 млн доларів", - написав він.
Данилишин додав, що з початку року сальдо валютних інтервенцій НБУ перевищило 1,7 млрд доларів, збільшивши на відповідну суму міжнародні резерви НБУ.
За його даними, як і у вересні, з початку жовтня продовжує зберігатися збалансованість попиту на іноземну валюту за операціями фізичних осіб. Так, з початку місяця чистий продаж населенням готівкової іноземної валюти становив 5 млн доларів, що практично компенсувало її чисту купівлю фізичними особами у безготівковій формі в обсязі 7 млн доларів. З початку року чистий продаж населенням іноземної валюти (у готівковій та безготівковій формі) продовжує залишатися на рівні близько 1,8 млрд доларів.
Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) протягом тижня 4-8 жовтня 2021 року купив на міжбанківському валютному ринку 228 млн доларів. НБУ проводив інтервенції для стримування зміцнення курсу гривні. Тим не менш, долар протягом тижня впав до мінімуму з березня 2020 року - до 26,33 гривень.