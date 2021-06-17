В НБУ назвали причины укрепления гривны к доллару

Активная покупка иностранцами облигаций внутреннего государственного займа Украины (ОВГЗ) в июне 2021 года привела к избытку валюты и укреплению курса гривны . Национальный банк выкупал лишние доллары.

Об этом сказал заместитель председателя НБУ Юрий Гелетий на брифинге, который транслировался на Youtube .

"С начала июня с активизацией спроса нерезидентов в ОВГЗ значительно увеличилось предложение иностранной валюты и курс стал достаточно быстро ревальвировать. Именно для сглаживания чрезмерных колебаний НБУ покупал валюту на межбанковском рынке", - сказал он.

Как отметил Гелетий, с начала июня нерезиденты продали на межбанке свыше 400 млн долларов.

В то же время он заявил, что НБУ не планирует заранее объем интервенций на рынке. "Ключевым фактором присутствия или не присутствия на рынке являются амплитуда и скорость изменения валютного курса в любую сторону в течение дня", - сообщил Гелетий.

Напомним, в начале этой недели курс гривны к доллару на межбанке упал ниже 27 гривен и достиг минимума с июля 2020 года.

На минувшей неделе НБУ вновь применял валютные интервенции, выкупив с рынка в течение прошлой недели 375 млн долларов.