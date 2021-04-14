UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Ситуация с украинскими ЧВК решится до конца года, - комитет по нацбезопасности

Автор: Олег Черныш, Андрей Василюк

Ситуация с урегулированием деятельности частных военных компаний (ЧВК) в Украине будет решена до конца 2021 года. Сейчас разрабатывается компромиссный проект закона относительно этого вопроса.

Об этом заявили в комитете Верховной рады по нацбезопасности, говорится в материале РБК-Украина "Солдаты "серой зоны". Как работают украинские ЧВК и когда их легализуют".

В частности, заместитель председателя комитета ВР по нацбезопасности Марьяна Безуглая (СН) заявила, что поддерживает легализацию таких компаний. Нардеп уверена, что ситуация разрешится до конца текущего года.

"В 2021 году мы придем к стратегическому решению по этому вопросу", - заявила парламентарий. Среди возможных вариантов решения она назвала принятие за основу и доработку проекта нардепа Василевской-Смаглюк.

Член комитета, который непосредственно отвечает за вопрос законодательной легализации ЧВК, бывший военный волонтер Юрий Мысягин (СН) сообщил РБК-Украина, что в рамках рабочей группы уже разрабатывает новый компромиссный проект закона на эту тему.

"Законопроект разрабатывается. Он на финальной стадии", - отметил он, отказавшись сообщить подробности документа и когда он будет презентован.

Новый проект закона, по его словам, лишь частично основан на документе, внесенном год назад Василевской-Смаглюк.

Отметим, сегодня украинские частные военные компании находятся на грани законности. Недавняя операция СБУ с ликвидации ПГК экс-нардепа Семена Семенченко - яркое тому подтверждение.

По версии следствия, Семенченко, а также так называемый "агент НАБУ Евгений Шевченко" якобы создали за рубежом ЧВК, в которую через охранную фирму в Украине вербовали бойцов. Правоохранители утверждают, что частная армия насчитывала 150 участников.

Следствие считает, что "ЧВК Семенченко" могла сотрудничать со странами Ближнего Востока, например с Ираком, Сирией и Афганистаном, на предмет организации поставок оружия.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ЧВК Вагнера
Читайте также
Солдаты "серой зоны". Как работают украинские ЧВК и когда их легализуют
Вербовка наемников и лагерь под Киевом: что известно о ЧВК Семенченко
Ермак о задержании "вагнеровцев" в Беларуси: это спецоперация, но не украинская
Прогноз погоды