Ситуация с украинскими ЧВК решится до конца года, - комитет по нацбезопасности

В частности, заместитель председателя комитета ВР по нацбезопасности Марьяна Безуглая (СН) заявила, что поддерживает легализацию таких компаний. Нардеп уверена, что ситуация разрешится до конца текущего года.

"В 2021 году мы придем к стратегическому решению по этому вопросу", - заявила парламентарий. Среди возможных вариантов решения она назвала принятие за основу и доработку проекта нардепа Василевской-Смаглюк.

Член комитета, который непосредственно отвечает за вопрос законодательной легализации ЧВК, бывший военный волонтер Юрий Мысягин (СН) сообщил РБК-Украина, что в рамках рабочей группы уже разрабатывает новый компромиссный проект закона на эту тему.

"Законопроект разрабатывается. Он на финальной стадии", - отметил он, отказавшись сообщить подробности документа и когда он будет презентован.

Новый проект закона, по его словам, лишь частично основан на документе, внесенном год назад Василевской-Смаглюк.