Ситуация ухудшилась. Из-за ночных обстрелов под Запорожьем без света остались еще более 20 тысяч жителей
Из-за активных боевых действий возникли новые повреждения сетей в Запорожской области. В понедельник, 25 апреля, без электроснабжения находятся 43 218 абонентов в 122 населенных пунктах региона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Энергоатома.
"В частности, в результате ночных вражеских обстрелов на утро по Ореховским сетям количество обесточенных потребителей возросло до 20,5 тыс. Новые повреждения возникли и в Бильмацких сетях, в результате чего без энергоснабжения остались 5,8 тыс. местных семей", - говорится в сообщении.
А в целом без света остаются абоненты, присоединенные к следующим сетям:
- Васильевские электросети - 5 101 абонент;
- Гуляйпольские электросети - 11 828 абонентов;
- Ореховские электросети - 20 485 абонентов;
- Бильмацкие электросети - 5 804 абонента.
При этом, как отметили в пресс-службе предприятия, из-за активных боевых действий ремонтные работы проводить не имеет возможности.
Как сообщалось, вся Луганская область в понедельник, 25 апреля, осталась без света. Российские войска обесточили новую Кременскую подстанцию напряжением 500 кВ.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.