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Ситуація погіршилась. Через нічні обстріли під Запоріжжям без світла залишилося ще понад 20 тисяч жителів

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Запоріжжя, Понеділок 25 квітня 2022 12:24
Ситуація погіршилась. Через нічні обстріли під Запоріжжям без світла залишилося ще понад 20 тисяч жителів Фото: ЛЕП (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Через активні бойові дії виникли нові пошкодження мереж у Запорізькій області. У понеділок, 25 квітня, без електропостачання знаходиться 43 218 абонентів у 122 населених пунктах регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Енергоатому.

"Зокрема, внаслідок нічних ворожих обстрілів на ранок по Оріхівських мережах кількість знеструмлених споживачів зросла до 20,5 тис. Нові пошкодження виникли і в Більмацьких мережах, внаслідок чого без енергопостачання залишилися 5,8 тис. місцевих родин", - йдеться в повідомленні.

А загалом без світла залишаються абоненти, приєднані до наступних мереж:

  • Василівські електромережі - 5 101 абонент;
  • Гуляйпільські електромережі - 11 828 абонентів;
  • Оріхівські електромережі - 20 485 абонентів;
  • Більмацькі електромережі - 5 804 абоненти.

При цьому, як зазначили в прес-службі підприємства, через активні бойові дії, ремонтні роботи проводити не має можливості.

Як повідомлялось, вся Луганська область у понеділок, 25 квітня, залишилась без світла. Російські війська знеструмили нову Кремінську підстанцію напругою 500 кВ.

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