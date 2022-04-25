Ситуація погіршилась. Через нічні обстріли під Запоріжжям без світла залишилося ще понад 20 тисяч жителів

Через активні бойові дії виникли нові пошкодження мереж у Запорізькій області. У понеділок, 25 квітня, без електропостачання знаходиться 43 218 абонентів у 122 населених пунктах регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Енергоатому.

"Зокрема, внаслідок нічних ворожих обстрілів на ранок по Оріхівських мережах кількість знеструмлених споживачів зросла до 20,5 тис. Нові пошкодження виникли і в Більмацьких мережах, внаслідок чого без енергопостачання залишилися 5,8 тис. місцевих родин", - йдеться в повідомленні.

А загалом без світла залишаються абоненти, приєднані до наступних мереж:

Василівські електромережі - 5 101 абонент;

Гуляйпільські електромережі - 11 828 абонентів;

Оріхівські електромережі - 20 485 абонентів;

Більмацькі електромережі - 5 804 абоненти.

При цьому, як зазначили в прес-службі підприємства, через активні бойові дії, ремонтні роботи проводити не має можливості.