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Ситуація на ділянках розведення військ залишається стабільною, - штаб ООС

Новини » Суспільство     23.02.2020 - 20:44
Ситуація на ділянках розведення військ залишається стабільною, - штаб ООС
Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

На ділянках розведення №1, 2, 3 ситуація залишається стабільною

Ситуація на ділянках розведення сил і засобів на Донбасі в неділю, 23 лютого, залишається стабільною. Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил.

Повідомляється, що на ділянці розведення №1 ситуація залишається стабільною. Режим припинення вогню дотримується. Перевезення населення між відновленим мостом і КПВВ "Станиця Луганська" здійснюється автобусом і двома електромобілями. В даний час перевезено близько 4 тис. пасажирів.

Представники Держслужби з надзвичайних ситуацій України щодня, по обидва боки дороги, проводять обстеження місцевості на наявність вибухонебезпечних предметів. Співробітники Міжнародного комітету Червоного Хреста, в разі необхідності, надають людям медичну допомогу.

На ділянці розведення №2 і №3 обстановка стабільна. Тривають заходи по дотриманню режиму тиші.

Нагадаємо, на Донбасі протягом поточної доби, 23 лютого, озброєні формування Російської Федерації 13 раз порушили режим припинення вогню, втрат серед українських військових немає.

Противник обстріляв позиції ООС із заборонених мінських домовленостей артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також з гранатометів різних систем, БПЛА, озброєння БМП-2, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У штабі розповіли про ситуацію на ділянках розведення військ на Донбасі Бойовики на Донбасі 5 раз обстріляли позиції ООС
Теми: Новини ООС
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