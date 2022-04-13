Ситуация в Царичанской общине спокойная. Продолжается посевная, - поселковый голова

Ситуация безопасности в Царичанской общине Днепропетровской области спокойная. Контролируется местность и правопорядок, в том числе и территориальной обороной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на поселкового голову Геннадия Сумского во время брифинга 13 апреля.

"Благодарны ВСУ, Нацгвардии, которые держат рубежи области. В общине продолжается посевная. Инфраструктура, коммунальные учреждения работают в штатном режиме. А также в работе аптеки, банки, больницы, сфера обслуживания, магазины. Школьники продолжают учиться дистанционно", - рассказал Геннадий Сумской.

Он также отметил, что на территории Царичанской общины до тысячи переселенцев, из них 250 - дети.

"Всем помогаем. Ежедневно трехразовым питанием обеспечиваем более сотни людей. Есть у нас Центральный волонтерский центр в Царичанке и еще четыре в округах. Там собирается вся помощь, которая потом распределяется как среди военных, так и переселенцев", - добавил он.