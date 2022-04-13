Ситуація у Царичанській громаді спокійна. Триває посівна, - селищний голова

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на селищного голову Геннадія Сумського під час брифінгу 13 квітня.

"Вдячні ЗСУ, Нацгвардії, які тримають рубежі області. У громаді продовжується посівна. Інфраструктура, комунальні заклади працюють у штатному режимі. А також у роботі аптеки, банки, лікарні, сфера обслуговування, магазини. Школярі продовжують навчатися дистанційно", - розповів Геннадій Сумський.

Він також зазначив, що на території Царичанської громади до тисячі переселенців, з них 250 - діти.

"Усім допомагаємо. Щоденно триразовим харчуванням забезпечуємо понад сотню людей. Є в нас центральний волонтерський центр у Царичанці й ще чотири в округах. Там збирається уся допомога, яка потім розподіляється як серед військових, так і переселенців", - додав він.