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Ситуация с топливом сложная, но дефицит не остановил посевную, - Минагрополитики

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Украина, Среда 04 мая 2022 17:42
Ситуация с топливом сложная, но дефицит не остановил посевную, - Минагрополитики Фото: заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий (АgroРolit-com)
Автор: Александр Белоус

Ситуация с горючим сложная, но не угрожающая. Заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий отметил, что дефицит не остановил посевную.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минагрополитики.

По его словам, в целом отмена акциза и уменьшение НДС на топливо позволило сделать топливо более доступным, чем это могло бы быть.

"На сегодня аграрии в основном покупают средний или крупный опт, то есть речь идет не о розничной реализации. Мы держим руку на пульсе. У нас нет ни одной остановки посевной из-за отсутствия дизтоплива, хотя ситуация действительно сложная", - рассказал он.

Напомним, из-за дефицита топлива в Украине сети АЗС ввели дополнительные ограничения.

По данным Минэкономики, к дефициту привели, в том числе, удары по Кременчугскому НПЗ, который является основным производителем топлива в стране, а также по крупным нефтебазам.

В министерстве заявляют, что в течение недели дефицит будет ликвидирован, поскольку операторы имеют законтрактованные объемы на территории Западной Европы и сейчас решается вопрос их завоза на территорию Украины

В то же время данная ситуация приведет к подорожанию нефтепродуктов из-за новой логистики, сложных маршрутов и использования нескольких видов транспорта.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Министерство аграрной политики
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