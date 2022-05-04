Ситуация с топливом сложная, но дефицит не остановил посевную, - Минагрополитики
Ситуация с горючим сложная, но не угрожающая. Заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий отметил, что дефицит не остановил посевную.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минагрополитики.
По его словам, в целом отмена акциза и уменьшение НДС на топливо позволило сделать топливо более доступным, чем это могло бы быть.
"На сегодня аграрии в основном покупают средний или крупный опт, то есть речь идет не о розничной реализации. Мы держим руку на пульсе. У нас нет ни одной остановки посевной из-за отсутствия дизтоплива, хотя ситуация действительно сложная", - рассказал он.
Напомним, из-за дефицита топлива в Украине сети АЗС ввели дополнительные ограничения.
По данным Минэкономики, к дефициту привели, в том числе, удары по Кременчугскому НПЗ, который является основным производителем топлива в стране, а также по крупным нефтебазам.
В министерстве заявляют, что в течение недели дефицит будет ликвидирован, поскольку операторы имеют законтрактованные объемы на территории Западной Европы и сейчас решается вопрос их завоза на территорию Украины
В то же время данная ситуация приведет к подорожанию нефтепродуктов из-за новой логистики, сложных маршрутов и использования нескольких видов транспорта.
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