Ситуація з пальним складна, але дефіцит не зупинив посівну, - Мінагрополітики
Ситуація з пальним складна, але не загрозлива. Заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький зазначив, що дефіцит не зупинив посівну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінагрополітики.
За його словами, у цілому скасування акцизу і зменшення ПДВ на пальне дозволило зробити пальне більш доступним, ніж це могло б бути.
"На сьогодні аграрії в основному купують середній або великий гурт, тобто йдеться не про роздрібну реалізацію. Ми тримаємо руку на пульсі. У нас нема жодної зупинки посівної через відсутність дизпалива, хоча ситуація справді складна", - розповів він.
Нагадаємо, через дефіцит пального в Україні мережі АЗС ввели додаткові обмеження.
За даними Мінекономіки, до дефіциту призвели, в тому числі, удари по Кременчуцькому НПЗ, який є основним виробником пального в країні, а також по великих нафтобазах.
У міністерстві заявляють, що протягом тижня дефіцит буде ліквідовано, оскільки оператори мають законтрактовані обсяги на території Західної Європи і зараз вирішується питання їх завезення на територію України
Водночас дана ситуація призведе до подорожчання нафтопродуктів через нову логістику, складні маршрути і використання декількох видів транспорту.
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