Ситуация с тарифами ударит по рейтингам центральной власти, - эксперт

Вслед за тарифами на газ вырастут не только остальные жилищно-коммунальные услуги, но и цены на многие товары. Поэтому ситуация с тарифами ударит по рейтингам центральной власти.

"Если будут такие цены на газ, следом вырастут жилищно-коммунальные услуги, это потянет за собой цены и на хлеб и на продовольствие, потому что газ при производстве курятины составляет приблизительно 60% себестоимости. Веселого у нашей власти нет. И, судя по тому, что они ничего делать не собираются, думают, что это проскочит. Нет, не проскочит. Их будут долбать со всех сторон рейтинги, как бы они себе их не рисовали", - пишет Тарас Загородний.

Эксперт отмечает, что благодаря инициативам Виталия Кличко и АГУ попытки центральной власти переложить ответственность за рост тарифов на местные громады потерпели неудачу.

"В борьбу против ценового беспредела уже включилась новая сила - органы местного самоуправления. Они понимают хитроватую позицию власти, которая хочет продать газ централизовано по 20 тыс. грн за тысячу кубов, а ответственность за установление тарифов перекинуть на местную власть. На местах все понимают и поднимают активно фронду в регионах. Не хотят играть роль болванчиков на местах. Мэр Киева Виталий Кличко, который уже сам судится с "Укргаздобычей", отдельно мобилизует органы самоуправления через свою Ассоциацию городов", - пишет Тарас Загородний.

Эксперт напоминает, что Кличко намерен через суд обязать "Укргаздобычу" продавать украинцам газ напрямую, а не через "Нафтогаз", по цене в четыре раза дешевле - по 4 тыс. грн за тысячу кубов. К Кличко уже присоединяются и другие мэры, которые активно судятся с "Укргаздобычей". Также его инициативу поддерживают многие партии, в том числе парламентские.

"Таким образом, против "слуг" открывается уже очень мощный второй фронт. Понятно, что такие цены никто платить не будет. Давление на власть будет расти", - констатирует Загородний.