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Ситуація з тарифами вдарить по рейтингах центральної влади, - експерт

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Київ, Понеділок 13 вересня 2021 16:28
Ситуація з тарифами вдарить по рейтингах центральної влади, - експерт Фото: ситуація з тарифами вдарить по рейтингах центральної влади (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Слідом за тарифами на газ зростуть не тільки інші житлово-комунальні послуги, а й ціни на багато товарів. Тому ситуація з тарифами вдарить по рейтингах центральної влади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook економічного експерта Тараса Загороднього.

"Якщо будуть такі ціни на газ, услід зростуть житлово-комунальні послуги, це потягне за собою ціни й на хліб та на продовольство, тому що газ у виробництві курятини становить приблизно 60% собівартості. Веселого у нашій владі немає. І, судячи з того, що вони нічого робити не збираються, думають, що це проскочить. Ні, не проскочить. Їх будуть довбати з усіх боків рейтинги, як би вони себе їх не малювали", - пише Тарас Загородній.

Експерт зазначає, що завдяки ініціативам Віталія Кличка та АМУ спроби центральної влади перекласти відповідальність за зростання тарифів на місцеві громади зазнали невдачі.

"У боротьбу проти цінового свавілля вже включилася нова сила - органи місцевого самоврядування. Вони розуміють хитрувату позицію влади, яка хоче продати газ централізовано по 20 тис. грн за тисячу кубів, а відповідальність за встановлення тарифів перекинути на місцеву владу. На місцях все розуміють і піднімають активно фронду в регіонах. Не хочуть грати роль дурників на місцях. Мер Києва Віталій Кличко, який вже сам судиться з "Укргазвидобуванням", окремо мобілізує органи самоврядування через свою Асоціацію міст", - пише Тарас Загородній.

Експерт нагадує, що Кличко має намір через суд зобов'язати "Укргазвидобування" продавати українцям газ безпосередньо, а не через "Нафтогаз", за ціною в чотири рази дешевше - по 4 тис. грн за тисячу кубів. До Кличка вже приєднуються й інші мери, які активно судяться з "Укргазвидобуванням". Також його ініціативу підтримують багато партій, в тому числі парламентські.

"Таким чином, проти "Слуг" відкривається вже дуже потужний другий фронт. Зрозуміло, що такі ціни ніхто платити не буде. Тиск на владу зростатиме", - констатує Загородній.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що фахівці прогнозують істотне подорожчання продуктів і цін на комунальні послуги восени.

А також ми розповідали про те, що в Україні тепер знову відключатимуть боржників від комунальних послуг.

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