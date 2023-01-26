Ситуація суттєво загострилась: глава Донецької області про обстановку в регіоні

"Протягом сьогоднішнього дня ворог обстрілював Вугледарську громаду багато разів. Загинула одна людина і дві людини дістали поранень", - заявив Кириленко.

За його словами, окупанти обстріляли інфраструктуру у місті Часів Яр. Під ворожий вогонь потрапила лікарня. Обстріли окупантів посилилися вздовж усього фронту у Донецькій області.

"Дійсно, ситуація суттєво загострилась, з півдня на центр області. Якщо найгарячішим у нас був і залишається Бахмутський напрямок, втім, зараз дуже гаряче в Авдіївці: у цей час відбувається черговий обстріл. Ми спостерігаємо практично по всій лінії фронту іде загострення - з півдня і з півночі", - додав глава області.

Кириленко пояснив, що окупанти використовують тактику "випаленої землі". По Авдіївці, Бахмуту та Вугледару стріляють з РСЗВ та артилерії. Періодично під ворожу атаку потрапляє Торецька громада.